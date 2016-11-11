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    В Баку прошла презентация предстоящей в Казахстане международной выставки "Экспо-2017"

    К международному мероприятию присоединятся более 100 стран и 18 международных организаций

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку прошла презентация в связи с предстоящей в Астане (Казахстан) международной выставкой “Экспо-2017: Энергия будущего”.

    Как сообщает Report, на презентации отмечено, что выставка охватит территорию в 25 гектаров.

    К международному мероприятию присоединятся более 100 стран и 18 международных организаций. Павильоны для каждой страны предусмотрены площадью 350-1000 кв. м.

    “Экпо-2017” станет широкомасштабной платформой для конструктивных обсуждений и принятия решений по энергетическим проблемам. В рамках выставки пройдут научные конференции, тематические встречи, презентации проектов по “зеленой энергетике”.

    На “Экпо-2017” также запланировано проведение более 3 тыс. культурно-развлекательных мероприятий. Ожидается, что выставку посетят 5 млн человек.

    Напомним, что выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года. 

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