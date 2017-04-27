В Баку представлен туристический пакет "Современный шелковый путь"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку представили туристический пакет "Современный шелковый путь", организованный Тюркским Советом.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии представительница Тюркского Совета Пелин Мусабай сообщила, что турпакет соединит четыре страны-члена Тюркского Совета - Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Турцию.

По ее словам, основная цель проекта - представить культуру, ознакомить мир с этими странами, а также способствовать экономическому развитию тех регионов, через которые пройдет туристический маршрут. Она напомнила, что предложение о создании турмаршрута было сделано на саммите президентов в 2014 году.

П.Мусабай также сообщила, что в ближайшее время в Казахстане состоится заседание министров туризма стран-членов, на котором будут обсуждены детали турпакета. Она выразила надежду, что к 2023 году число туристов, воспользовавшихся этим маршрутом, достигнет 1 миллиона.

Руководитель сектора туристического развития регионов министерства культуры и туризма Азербайджана Сеймур Гасанов назвал важным событием инициацию этого проекта. Он отметил, что проект в настоящее время находится на стадии испытания и в мае будет представлен зарубежным туристам.

Отметим, что турмаршрут начнется в Стамбуле и завершится в Бишкеке. В Азербайджане турмаршрут пройдет через Баку, Гобустан, Шеки, Шамаху, Гянджу и Нахчыван. Длительность маршрута составит 14 дней, стоимость - 2500 долларов, не включая авиабилетов.