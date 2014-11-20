​Составлен список самых дорогих и самых дешевых курортов для отдыха зимой

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Туристический сервис TripAdvisor составил рейтинг самых бюджетных курортов для отдыха в ближайшие три месяца. Эксперты сравнили цены в теплых странах, пользующихся наибольшим спросом среди туристов в зимний период.

Как передает Report со ссылкой на РБК, самым дешевым направлением признан один из островов Канарского архипелага Фуэртевентура - недельный отдых для семьи из четырех человек обойдется в 665 евро. В тройке бюджетных курортов оказался еще один канарский остров Тенерифе и индийский Гоа - отдых будет стоить 727 евро и 769 евро, соответственно. Также в десятке в порядке удорожания: Гренада, Карибские острова (769,4 евро), Шарм-эль-Шейх, Египет (771 евро), Марракеш, Марокко (803 евро), Лансароте, Канарские острова (818 евро), Шри-Ланка (822 евро), Орландо, США (1 079 евро), Маврикий (1 179 евро).

Рейтинг составлен в рамках ежегодного исследования TripIndex Winter Sun, анализировались цены в 29 популярных направлениях с температурой более 20°C в период с 15 декабря 2014 по 31 марта 2015 года. Общая сумма на недельный отдых рассчитывалась на семью из четырех человек, в нее входит цена за проживание в апартаментах с двумя спальнями, аренда машины на неделю, расходы на питание и ужин на четверых в ресторане с напитками.

Также в рамках исследования TripAdvisor обнародовал топ-10 самых дорогих курортов для теплого зимнего отдыха. Самыми дорогостоящими оказались острова Теркс и Кайкос - отдых на Карибах обойдется в 5 016 евро. В тройку самых дорогих попали еще два карибских острова - Барбадос и Кайман, цена 2 658 евро и 2 331 евро соответственно. В топ-10 дорогостоящих курортов вошли также Дубай, ОАЭ (2 226 евро), Ямайка (2 084 евро), Сент-Люсия (1 981 евро), Майами, США (1 960 евро), Голд-Кост, Австралия (1 825 евро), Рио-де-Жанейро, Бразилия (1 734 евро), Южный остров, Новая Зеландия (1 660 евро).