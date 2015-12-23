Шахдаг вошел в первую десятку рейтинга горнолыжных курортов стран СНГ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Горнолыжный комплекс Шахдаг в Азербайджане вошел в первую десятку рейтинга горнолыжных курортов стран СНГ. Как сообщает Report, рейтинг составлен туристическим сервисом Travel.ru вместе с Forbes.

Отмечается, что горнолыжный комплекс Шахдаг открылся недавно – в декабре 2012 года. На курорте, расположенном на высоте 2500 м над уровнем моря, есть пять зеленых, пять синих и четыре красных трассы, их обслуживают 11 подъемников. На курорте есть собственная лыжная школа, а кроме лыж, Шахдаг предлагает катание на снегоходах, снегоступах, сегвеях и квадроциклах и отдых в местных спа-салонах.

В десятку также вошли горнолыжные курорты России, Беларуси, Узбекистана, Украины, Грузии.