Посол: Число азербайджанских туристов в Венгрии растет

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В прошлом году из Азербайджана Венгрию посетили около 5000 туристов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

По его словам, благодаря открытию недорогих авиарейсов из Баку в Будапешт авиакомпании WizzAir, число таких туристов растет: "В год мы выдаем около 5000 виз, но надо еще учитывать тех, кто имеет мультивизы".

Говоря о культурных мероприятиях Венгрии в Азербайджане, посол напомнил о проведении в марте Дней Венгрии в Азербайджане. "Мы намерены также отметить годовщину дня рождения венгерского композитора Тодая", - отметил он.