Национальное бюро по продвижению туризма Азербайджана осваивает украинский туристический рынок

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Киев. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве Национальное бюро по продвижению туризма Азербайджана провело семинар для представителей туристических фирм "Ваш Азербайджан-2018".

Как передаёт украинское бюро Report, во время встречи делегация из Баку рассказала о наиболее популярных туристических маршрутах по Азербайджану, туристическом рынке Азербайджана, а также возможностях сотрудничества.

В состав делегации из Баку вошли представители Национального бюро по продвижению туризма Азербайджана Джамиля Талыбзаде и Айдын Пириев и представители частных туристических компаний.

В комментарии Report представитель "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Данилов заявил, что сейчас планируется поездка в Баку представителей компании МАУ и представителей туристических операторов. "Но пока это на уровне переговоров", - отметил Данилов.

"Это первый подобный семинар, организованный Национальным бюро по продвижению туризма Азербайджана в Украине. Мы сейчас открыли новый этап в продвижении Азербайджана как туристического направления в Украине. В наших ближайших планах наладить сотрудничество с посольством Азербайджана в Украине для их содействия бюро в этом направлении. Также, мы хотим привлечь диаспору в Украине к делу популяризации Азербайджана как туристического направления, уже ведем переговоры об этом и получили положительный ответ", - рассказал представитель Национального бюро Айдын Пириев.

На мероприятии также присутствовали представители посольства Азербайджана в Украине.