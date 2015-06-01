​На следующей неделе открывается авиарейс Баку-Рига

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Начиная с 8 июня латвийская авиакомпания Airbaltic запускает прямой рейс по маршруту Рига-Баку-Рига. Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджан Хава Йоллары", первый авиарейс из Баку будет осуществлен 8 июня в 04:20.

Полеты носят сезонный характер и будут осуществляться каждое воскресенье. Стоимость билетов в одну сторону составит 226 манатов, туда-обратно - 378 манатов. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737.