Montenegro Airlines открывает чартерные рейсы между Азербайджаном и Черногорией

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Черногорская авиакомпания Montenegro Airlines открывает чартерные рейсы Тиват - Баку - Тиват.

Как сообщили Report в почетном консульстве Черногории в Азербайджане, рейсы откроются 21 июня и завершатся в начале сентября.

Согласно информации, рейсы будут выполняться каждый вторник. Цена турпакета, включающего стоимость билета, проживание в отеле и другие услуги, начинается от 600 евро.

Отметим, что Montenegro Airlines уже несколько лет совершает чартерные рейсы между Черногорией и Азербайджаном.