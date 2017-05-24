Министр: Во время Бакинского шопинг-фестиваля Азербайджан посетило 187,6 тыс. туристов

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В рамках Бакинского шопинг-фестиваля Азербайджан посетило 187 577 туристов, что означает рост в годовом исчислении на 23% по целевым странам. Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на мероприятии, посвященном итогам фестиваля.

По его словам, в первую декаду мая Азербайджан посетило 70 776 туристов: "Это означает рост на 32% по целевым странам".

"Участниками фестиваля стали 205 магазинов, из них 172 подключились к программе возврата НДС. По системе taxfree выдано 23 242 счет-фактур. Общий оборот по утвержденным фактурам составил 18 167 892 маната, банки вернули покупателям 1,8 млн манатов", - добавил министр.

Напомним, что, по данным министерства налогов, в рамках фестиваля общий оборот составил 15 471 805 манатов, возврат НДС - 1 533 006 манатов.