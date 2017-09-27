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    Министр: Азербайджан может принять 3,5 млн туристов за счет существующей инфраструктуры

    На территории всей страны вдоль дорог будут организованы места культурного обслуживания© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Наши расчеты показывают, что сегодня Азербайджан может принимать 3-3,5 млн туристов в год за счет существующей инфраструктуры. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

    А. Гараев отметил, что, помимо инфраструктуры, важно повышать уровень подготовки работников этой области.

    Министр также затронул вопрос предоставления более дорогих услуг туристам в некоторых общественных местах: "Если предоставляемые туристам услуги отличаются, об этом необходимо уведомить в той или иной форме".

    "Мы переговорили с "Азеравтойол", на территории всей страны вдоль дорог будут организованы места культурного обслуживания", - сказал министр.

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