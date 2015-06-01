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    ​Министерство культуры и туризма Азербайджана предоставило отелям сертификаты

    Количество прошедших классификацию отелей и объектов гостиничного типа в Азербайджане достигло 80-ти

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма Азербайджана производит классификацию отелей в целях проверки и определения соответствия оказываемых в отелях и объектах гостиничного типа услуг соответствующим требованиям и стандартам.

    Как сообщает Report, в течение мая министерство выдало некоторым действующим в столице и регионах отелям сертификаты.

    Столичному отелю "Hilton Hotel Baku" предоставили 5 звезд, действующему в Шемахе отелю "Samaxı Palace Platinum by Rixos" - 5 звезд, отелю "Qafqaz Resort Hotel" в Габале - 5 звезд, отелю "Duyma" - 4 звезды, мингячевирскому отелю "River Side" - 4 звезды.

    Отметим, что этим количество прошедших классификацию отелей и объектов гостиничного типа на территории страны достигло 80-ти. 

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