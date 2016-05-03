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    ​Казахстанцам предлагали бесплатно слетать в Баку - ВИДЕО

    Героем программы был мужчина

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Один из интернет-сервисов по продажам авиабилетов и брони отелей Казахстана "Чокотравел" продолжает удивлять казахстанцев.

    Как передает Report, в этот раз съемочная группа предлагала прохожим слетать в Азербайджан.

    Поэтому первому согласившемуся человеку дали возможность заехать домой за загранпаспортом.

    Несмотря на чудесную погоду и огромное количество гуляющих людей, быстро найти желающих немедленно улететь в Баку, не получалось. Пока в самом центре Караганды ведущий не встретил семью Данияра Тукубаева. В поездку хотели взять супругу Данияра, так как героем предыдущей программы был мужчина, но она, сославшись на воспитание детей, решила отправить в путешествие мужа.

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