Казахстан намерен расширить туристическое сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча директора департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Марата Игалиева и посла Азербайджана Рашада Мамадова, сообщает Report со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как отметил после переговоров Игалиев, Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма.

«Мы обсудили вопросы развития и взаимодействия двух стран в области туризма. Туризм в Азербайджане хорошо развивается в последние годы. За январь-сентябрь 2016 года число туристов, посетивших «страну огней» возросло до 1,7 миллионнов человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, число туристов возросло на 169 430 человек, или 10,9%», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом Игалиев подчеркнул, что рост числа туристов из Казахстана в Азербайджан составил 17,2%, сообщает агентство DKNews. По его словам, азербайджанская сторона заинтересована в том, чтобы туристы, приезжающие в Астану, потом смогли посетить их страну. «В свою очередь, они готовы работать по перенаправление туристов приезжающих в их страну далее в Казахстан», - заключил Марат Игалиев.