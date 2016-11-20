Итальянские отели возместят стоимость проживания парам, зачавшим у них

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Группа итальянских отелей предложила возмещать парам стоимость проживания в том случае, если им удастся зачать ребенка во время нахождения в гостинице. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Local.

Сообщается, что в акции пока принимают участие десять отелей в итальянском Ассизи. Слоган кампании – "Приезжайте в Ассизи. Вместе!". Сообщается, что некоторые отели предлагают возмещение, другие обещают парам дополнительный бесплатный выходной в их отеле.

По данным издания, желающие получить возмещение пары должны предъявить удостоверение о рождении, доказывающее, что ребенок родился ровно через девять месяцев (плюс-минус десять дней) после их проживания в отеле.

Целью этой акции стало привлечение туристов в исторический регион Италии. Также участники кампании надеются обратить внимание общества на проблему низкой рождаемости в стране.