Павильон Азербайджана на выставке "EXPO-2015" в Милане - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В сегодняшнем мире, когда число людей постоянно растет, а ресурсы планеты истощаются, проблема продовольственного снабжения и рационального распределения продуктов питания становится актуальной.

Именно этой теме посвящена очередная Универсальная выставка "EXPO-2015" в итальянском Милане, которая открылась в выставочном павильоне "Ро Фиера" 1 мая и продлится до 31 октября. На выставке принимают участие 145 стран, представившие свои достижения в области продовольствия, а также традиционные блюда и продукты питания, употребляемые в конкретной стране.

Не исключением стал и Азербайджан, установивший на выставке свой отдельный павильон, превосходящий по красоте и задумке все остальные.

В трехэтажном павильоне с установленным в его центре стендом представлены национальные блюда азербайджанской кухни, такие как, например, плов, долма, кюкю. Кроме того, посетителям представлена возможность попробовать настоящий азербайджанский чай с национальными сладостями. Помимо этого, в сферах высажены саженцы и растения, с которыми ассоциируется Азербайджан, например гранат.

Но больше всего посетителям понравилось интерактивное приложение, в котором посетитель мог встать за экраном и стать частью процесса приготовления люля-кебаб или душпере. Также гостей выставки удивили инсталляцией разноцветных цветов, которые издавали мелодичные звуки при проведении над ними рукой.

В целом, в каждом павильоне можно было хоть немного, но почувствовать себя в другой стране и вкусить блюда других стран. Так, например, павильон Ирана был весь усажен произрастающими в этой стране фисташками и шафраном. В павильоне Бельгии можно было отведать очень вкусный картофель фри. Марокканцы же помимо продуктов питания представили также косметическую продукцию и прочие сувениры. А следующая хозяйка EXPO - Казахстан пытался привлечь гостей еще и культурной программой.

Неизвестно пока, сможет ли EXPO в Милане решить проблему голода, но понятно, что выставка привлекает огромное число посетителей, а значит сможет донести свое послание "Накормить планету: Энергия для жизни" большому числу людей.