​CEO организует в этом году в Азербайджане 7 выставок и 1 конференцию

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Компания Caspian Event Organisers (CEO), являющаяся организатором ряда международных выставок и конференций в Азербайджане, а также профессиональным оператором выставочно-конгрессных мероприятий в 2015 году провела 8 мероприятий международного уровня.

Как сообщает Report со ссылкой на CEO, весной 2015 года компания Caspian Event Organisers была отобрана для организации 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского Банка Развития (АБР), который собрал свыше 2500 представителей финансового мира, высокопоставленных официальных лиц правительств, министров финансов, руководителей центральных банков стран-членов, а также представителей международных финансовых институтов и общественных организаций.

Эстафету мероприятий в мае перехватила традиционная 9-я Азербайджанская международная выставка "Сельское Хозяйство" Caspian Agro 2015. Впервые в выставке приняло участие 142 компании из 21 страны мира. Количество посетителей составило более 6800, что также превышает показатели прошлых лет.

С августа по сентябрь компания Caspian Event Organiser была привлечена к организации тренингов в Баку, Гяндже, Ширване и Шеки для членов нижней избирательной комиссии, направленных на организацию их работы в соответствии с европейскими и мировыми практиками. Тренинги были организованы по инициативе Представительства Европейского Союза в Азербайджане в рамках сотрудничества с Центральной избирательной комиссией Азербайджана в связи с парламентскими выборами в стране.

Азербайджанская международная выставка "Образование" Education, единственная выставка в стране, организованная при официальной поддержке министерства образования Азербайджана, приняла 124 учреждения из 16 стран мира. В рамках выставки состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве при участии министерства образования Азербайджана, Азербайджанского технологического университета и компании Caspian Event Organisers. Отличительной особенностью выставки этого года стала приуроченная к ней деловая программа. Одним из мероприятий, собравших большую аудиторию, стал семинар "Образовательные программы для девочек". В семинаре приняли участие директора школ, школьные психологи, представители министерства образования. На одной площадке с Education проходила 9-я Азербайджанская международная выставка "Карьера", привлекшая свыше 13 тыс. посетителей.

Также в октябре 2015 года впервые была проведена Азербайджанская конференция по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Baku CSR Conference 2015. Традиционная 6-я Международная выставка в oбласти охраны окружающей среды (CTE) “Каспий: Технологии для окружающей среды" проходила в ноябре при участии министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейна Багирова, министра окружающей среды и воды Республики Болгария Ивелины Василевой, а также зарубежных дипломатов и руководителей республиканских ведомств.

Компания в этом году обозначила векторы развития выставок и конференций в 2016 году, в котором планируется проведение 7 выставок и 1 конференции.