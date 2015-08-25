Более 4 тыс. граждан Азербайджана посетили Черногорию в прошлом году

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Около 4 200 граждан Азербайджана посетили Черногорию в прошлом году. Об этом Report сообщил почетный консул Черногории в Азербайджане Вюгар Алиев.

По его словам, большинство из граждан Азербайджана посетили Черногорию летом во время действия чартерных рейсов.

Говоря о статистике этого года, В.Алиев сообщил, что чартерными рейсами из Азербайджана в Черногорию, которые были осуществлены с 25 июня по 24 августа, воспользовались около 2 000 человек.

По его словам, точное количество азербайджанских туристов, посетивших Черногорию в этом году, будет известно к середине сентября.