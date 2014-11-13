Азербайджан восстановит свой павильон на ВДНХ

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Руководство Азербайджана приняло решение о восстановлении павильона республики, расположенного на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль оглы по окончании заседания Интеграционного клуба СНГ при председателе Совета Федерации.

Посол сообщил, что совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин посетил Баку, где на самом высоком уровне был решен вопрос о том, что Азербайджан будет восстанавливать свой павильон на ВДНХ.

Дипломат отметил, что азербайджанский павильон станет неполитической площадкой для экономической и гуманитарной интеграции.