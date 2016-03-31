Азербайджан вошел в топ-5 самых перспективных туристических направлений СНГ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Российский туристический онлайн-сервис Travel.ru определил самые перспективные туристические направления в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на belta.by, рейтинг составлен по данным роста бронирований отелей и апартаментов за последний год туристами, путешествующими самостоятельно.

По информации сайта, проживание в поездке в странах СНГ обходится в среднем 3 тыс. российских рублей (71,18 AZN) в сутки. Страны СНГ привлекательны для российских туристов невысокими ценами на отдых, развитой инфраструктурой, безвизовым въездом и тем, что многие местные жители говорят на русском языке.

В топ-5 государств СНГ по росту популярности туризма у россиян входят Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.