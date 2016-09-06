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    Азербайджан вошел в список лучших направлений для мусульманских туристов

    Сингапур сохранил поул-позицию среди стран, не входящих в OIC

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Mastercard и CrescentRating опубликовали отчет Глобального мусульманского индекса путешествий 2016 (GMTI), который анализирует направления и потребности мусульманских туристов. Согласно отчету, Малайзия, ОАЭ и Турция с самыми высокими индексами заняли первые места в списке лучших направлений для туристов-мусульман. Как передает Report, согласно исследованию, охватившему130 туристических направлений, Азербайджан занял 20 место среди стран Организации исламского сотрудничества (OIC).

    По сравнению с прошлогодним отчетом ОАЭ поднялись в списке направлений OIC на одну позицию вверх, а пять из шести других стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC), включая Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Бахрейн, вошли в первую десятку направлений. Первое место в списке сохранила Малайзия.

    ЮАР заняла четвертое место рейтинга, в то время как Сингапур сохранил поул-позицию среди стран, не входящих в OIC, вместе с Таиландом, Великобританией и Гонконгом, составляющими первую пятерку.

    Исследование также показало, что в 2015 году приблизительное количество мусульманских туристов в мире достигло порядка 117 млн, что составляет около 10% всего туристического рынка. Ожидается, что к 2020 году этот показатель вырастет до 168 млн, занимая 11% рынка общей стоимостью около 200 млрд долларов США.

    Азия и Европа стали двумя ведущими регионами в мире, привлекающими мусульманских путешественников, занимая 87% всего рынка.

    Восемь стран региона Ближний Восток и Африка вошли в первую десятку направлений мирового мусульманского туристического рынка согласно наиболее масштабному исследованию этого быстрорастущего сектора.

    "Мы рады видеть, что восемь стран региона Ближний Восток и Африка заняли первые места в Глобальном мусульманском индексе путешествий 2016. Данные рейтинги подчеркивают, насколько четко и последовательно данный регион реагирует на растущие потребности мусульманского туристического рынка, который при этом является одним из ключевых факторов активного экономического развития в регионе, вносящего значительный вклад в реализацию долгосрочной стратегии роста туризма этих стран", - сказал Рагу Малхотра (Raghu Malhotra), президент в MasterCard по региону Ближний Восток и Африка.

    Индекс GMTI 2016 является наиболее полным исследованием одного из наиболее быстро растущих секторов туризма в мире. Данный индекс анализирует углубленные данные, охватывающие 130 направлений, а также помогает туристическим направлениям, сервисам и инвесторам отслеживать состояние и темпы роста туристического сегмента.

    Все 130 направлений индекса GMTI были оценены с учетом таких критериев, как пригодность к семейному отдыху, уровень сервиса и предоставленных удобств, возможности размещения, маркетинговые инициативы и количество прибывающих людей. После этого каждый из критериев был оценен отдельно, что позволило в итоге составить общий показатель индекса. В этом году индекс учитывал два новых критерия, включая воздушную связь и ограничения в получении визы.

    Топ 20 направлений, входящих в OIC, индекса GMTI 2

    МЕСТО МЕСТО В ИНДЕКСЕ GMTI 2016 НАПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
    1 1 Малайзия 81.9
    2 2 ОАЭ 74.7
    3 3 Турция 73.9
    4 4 Индонезия 70.6
    5 5 Катар 70.5
    6 6 Саудовская Аравия 70.4
    7 7 Оман 70.3
    8 9 Марокко 68.3
    9 10 Иордания 65.4
    10 11 Бахрейн 63.3
    11 12 Бруней 64.6
    12 13 Кувейт 64.1
    13 14 Тунис 63.7
    14 15 Иран 63.6
    15 16 Казахстан 63.3
    16 17 Египет 63.1
    17 18 Мальдивы 61.8
    18 19 Бангладеш 60.0
    19 22 Алжир 58.5
    20 23 Азербайджан 57.3

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