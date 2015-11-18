Азербайджан победил в номинации конкурса журнала National Geographic Traveler

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан стал победителем проводимого журналом National Geographic Traveler конкурса "Лучшие туристические направления -2015" в номинации "Открытие года".

На торжественной церемонии награждения, которая состоялась 18 ноября в Москве, диплом победителя был вручен послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу. Диплом вручил известный российский телеведущий Михаил Кожухов.

Бюльбюльоглу, поблагодарив читателей журнала, отметил, что Азербайджан - привлекательная для туристов страна.

"Прекрасные пейзажи, гостеприимные люди, вкусная кухня, жемчужные пляжи Абшерона делают Азербайджан привлекательным и для туристов, и для гостей нашей страны", - подчеркнул посол.

Отметив, что в Азербайджане созданы все условия для прекрасного отдыха и зимой, и летом, Полад Бюльбюльоглу сказал: "В Азербайджане открылись новые горнолыжные курорты. Один из них – "Шахдаг" находится недалеко от российской границы, а в горнолыжном курорте "Туфандаг" в Габале есть несколько спусков – и для начинающих, и для опытных спортсменов. В самой Габале также имеются прекрасные отели. Из этого города осуществляются прямые рейсы в Москву".

По итогам опроса Азербайджан также попал в тройку победителей в номинации "Гастрономический туризм".

Проводимый ежегодно конкурс "Лучшие туристические направления -2015" определяет лучшие места отдыха для путешественников, а также стимулирует открытие новых туристических маршрутов.

Онлайн-голосование проводилось c 29 июня по 31 октября в 18 номинациях.

Наряду с Азербайджаном, победителями стали: в номинации "Пляжный отдых" - Таиланд, "Семейный отдых" - Хорватия, "Горнолыжный отдых" - Швейцария, "Экскурсионный отдых" - Китай, "Агротуризм" - Италия, "Оздоровительный отдых" - Южная Корея, "Экоотдых" - Малайзия, "Приключенческий отдых" - Новая Зеландия, "Российский туризм" - Ямало-Ненецкий Автономный округ ,"Гастрономический туризм" - Франция, "Экзотический отдых" - Эфиопия.

Кроме того, в рамках голосования определились: "Лучшая зарубежная авиакомпания" - Turkish Airlines, "Лучшая российская авиакомпания" - S7 Airlines, "Лучшая отельная сеть" - Anantara, "Лучший пляжный отель" - Maia Luxury Resort & Spa, Сейшельские острова , "Лучший интернет-сервис" - Kayak.ru и "Лучшая передача о путешествиях" - "Мир наизнанку", телеканал "Пятница".