Азербайджан представлен на международном фестивале кухни и искусства в Абу-Даби

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан был широко представлен в на благотворительной ярмарке питания и искусства стран Азии и Тихого океана "Asia-Pacific Food and Crafts Bazaar" в Абу-Даби.

Как передает Report, мероприятие было организовано посольствами Азербайджана, Китая, Южной Кореи, Пакистана, Казахстана, Индонезии, Бангладеша, Филиппин и других стран.

Подготовленный посольством Азербайджана в ОАЭ Азербайджанский павильон вызвал большой интерес у посетителей из разных стран мира. Здесь были представлены различные национальные блюда и сладости, производимые азербайджанскими компаниями продукции, в том числе компот, варенья, чай, печатная продукция, а также келагаи и другие сувениры. Посетителям также предлагалась продукция известной азербайджанской косметической компании "Gazelli".

Сотрудники посольства проинформировали посетителей в павильоне об азербайджанских реалиях. В частности долма, недавно признанная как нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, вызвала большой интерес у посетителей. В павильоне гостям были розданы экземпляры журнала "Ирс" и брошюры известного в ОАЭ и других арабских странах турагентства “Zakher travel”.

Организатор азербайджанского павильона, супруга посла Азербайджана в ОАЭ Ульвия Шикарова отметила, что посольство с большим удовольствием участвует во всех благотворительных мероприятиях. Отрадным фактом является то, что Азербайджан вносит свой вклад в благотворительную акцию.

В рамках яркой культурной программы, были продемонстрированы национальные костюмы стран-участниц.

Мероприятие продолжилось концертной программой, состоящей из национальных танцев. Бурными аплодисментами гостей была встречена действующая при посольстве танцевальная группа "Жемчужины Карабаха", которые танцевали под звуки песни "Горы Шуши".

Представители азербайджанской диаспоры в Дубае и Абу-Даби приняли активное участие на выставке.