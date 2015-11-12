AZAL проводит новую скидочную акцию

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляют для студентов 10% скидки на авиабилеты по всем международным направлениям.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, скидки распространяются на студентов в возрасте до 25 лет на авиабилеты как эконом, так и бизнес-класса международных рейсов AZAL. Кампания не распространяется на низкобюджетные рейсы AZAL, осуществляемые в Москву, Анталью, Стамбул и Дубай.

Для приобретения авиабилетов студенты азербайджанских и зарубежных вузов должны подойти в офисы продаж авиакомпании AZAL, предъявить студенческий билет, а также справку от высшего учебного заведения.

Напомним, что с 1 августа "Азербайджанские авиалинии" снизили на 20-30% действующие тарифы эконом-класса на всех международных направлениях для всех пассажиров.