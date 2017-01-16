AZAL проводит акцию скидок

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляют о новой зимней акции на популярные туристические направления.

Как сообщили Report из AZAL, при покупке авиабилетов эконом-класса "туда-обратно" в период с 15 января по 28 февраля 2017 года по следующим направлениям при вылете в/из Баку будет применяться скидка до 20% - Лондон, Милан, Берлин, Париж, Прага, Тель-Авив, Дубай и Нью-Йорк. Период вылетов: 16 января – 15 марта 2017 года.

Авиабилеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, на сайте www.azal.az, а также в официальных агентствах авиакомпании. Для автоматического зачисления баллов при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника AZAL Miles.

Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Те, кто еще не является участником программы, могут пройти регистрацию по ссылке: http://ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.jsf?lang=ru