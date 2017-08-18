Авиакомпания "Победа" не намерена возобновлять рейсы в Баку

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Бюджетная авиакомпания "Победа" приняла решение не возобновлять рейс из Ростова-на-Дону в Баку в зимнем расписании 2017 года. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Мы не планируем возобновлять рейсы в Баку, потому что, к сожалению, тарифы аэропорта столицы Азербайджана оказались для нас заградительными. Чтобы продолжать выполнять рейсы, нам пришлось бы увеличить стоимость билетов", - сказала пресс-секретарь компании Елена Селиванова.

Рейсы в Баку из Ростова-на-Дону компания "Победа" начала выполнять 30 октября 2016 года, они пользовались популярностью у ростовчан, на лето было решено эти рейсы приостановить в связи с открытием курортных направлений.

В данный момент в зимнем расписании перевозчика из Ростова-на-Дону значатся три направления: Москва (Внуково), Санкт-Петербург и Тбилиси.