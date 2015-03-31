​Ассоциация туризма Азербайджана внесла ясность в вопрос о "черном списке" турецких отелей

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Подготовка Азербайджаном "черного списка" турецких отелей встревожило гостиничный сектор этой страны. Так, заявление Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) о предстоящей проверке членами иностранного туристического комитета AzTA популярных среди туристов турецких отелей вызвало обеспокоенность в соседней стране.

В связи с данным вопросом председатель AzTA Нахид Багиров заявил Report, что AzTA не обладает какими-либо полномочиями для включения турецких отелей в "черный список" и этот вопрос находится в компетенции правительства Турции.

"В этом году в составе AzTA создано 5 новых комитетов, один из которых "Outgoing". Комитет преследует целью защитить права граждан. Это обычная процедура и преследует целью проверить качество отелей перед сезоном. Сотрудники туристических компаний на месте знакомятся с условиями и дают туристам некоторые рекомендации", - отметил Н.Багиров.

По его словам, во время поездок у туристов возникают некоторые проблемы: "Например, встречаются случаи, когда турист приезжает в пятизвездочный отель, строительство которого еще продолжается. Такие случаи не редки. В отеле возникают проблемы, нарушаются отдых туриста и его права. В этом случае турист сразу же звонит в туристическую компанию, права которой также нарушены. Затем туриста приходиться разместить в другом отеле. Эта проблема периодически повторяется".

По словам Н.Багирова, ежегодно 30-40 азербайджанских компаний приглашаются турецкими операторами в ознакомительный тур: "На сегодняшний день в Азербайджане действуют более 250-ти туроператоров. Лишь 15% из них удается ознакомиться с условиями на месте, а остальные 85% производят продажу наугад.

"В Азербайджане существует лишь одна структура, объединяющая все туристические компании и сотрудники действующего в составе данной Ассоциации комитета будут в числе проверяющих деятельность отелей. Это - наш долг перед гражданами. На основе увиденного, мы будет давать свои рекомендации. Мы делаем это, чтобы защитить права наших граждан".

Отметим, что результаты апрельской проверки мы представим в мае в виде отчета и подготовим список отелей, которые, по нашему мнению, устроят туристов. Ежегодно Турцию посещает 600 тыс. туристов из Азербайджана".