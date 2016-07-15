Абульфас Гараев: В Азербайджане разрабатываются единые пляжные стандарты

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане должны быть разработаны и утверждены единые пляжные стандарты.

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия образцового пляжа в Новханы заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, в будущем желающие оказывать пляжные услуги в следующем летнем сезоне при заключении контракта обязательно должны следовать стандартам.

Министр отметил, что на образцовый пляж приезжают туристы из Болгарии, Грузии, Германии и других стран: "После утверждения стандарты образцового пляжа будут рекомендованы всем органам местных исполнительных властей. Основная задача сегодня - это подключение Азербайджана к международным пляжным стандартам. В мире существует огромное движение "голубого флага". Мы хотим, чтобы и Азербайджан присоединился к этому движению. Для этого должны быть разработаны некоторые стандарты".

А.Гараев также сообщил, что расследуются жалобы туристов в связи со слабым интернетом в Азербайджане.

Министр подчеркнул, что на пляжах будут предприняты все меры, соответствующие стандартам: "Раздевалки, санузлы будут отвечать высоким требованиям".