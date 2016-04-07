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    ​Абульфас Гараев: Основной целью Армении является нарушение нормальной экономической ситуации в Азербайджане

    Никакой шаг вражеской стороны не сможет затормозить развитие туризма в Азербайджане

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Несмотря на провокации страны-оккупанта, сегодня туристическая промышленность Азербайджана продолжает стабильно функционировать". 

    Как передает Report, об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев на церемонии открытия XV Азербайджанской международной выставки "Туризм и путешествия" (AITF 2016).

    По его словам, количество посещающих Азербайджан туристов не изменилось: "Основной целью Армении является нарушение нормальной экономической ситуации в Азербайджане. Азербайджанский туризм дает категоричный ответ на происки коварных соседей".

    "Азербайджан заявляет, что наша страна является безопасной для туристов, гостеприимной и экономически конкурентоспособной страной. Никакой шаг вражеской стороны не сможет затормозить развитие туризма в Азербайджане. В регионах Азербайджана, каждом уголке нашей страны всегда с уважением относились к гостям. В Азербайджане есть все условия для принятия туристов", - добавил министр. 

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