4% отдохнувших в прошлом году в Грузии пришлось на туристов из Азербайджана

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В 2016 году из общего количества постояльцев грузинских гостиниц и объектов гостиничного типа 65,8% приходится на иностранных граждан, 34,2% - на местных.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, среди иностранных граждан 3,6% приходится на Азербайджан.

Кроме того, в прошлом году 14,3% от количества приехавших в страну иностранных гостей приходится на Россию, 7,4% - на Украину, 6,8% на Иран, 6,34% на Израиль, 3,6% на Армению, 3,2% - на Польшу.

74,6% посетителей грузинских отелей, гест-хаусов, и хостелов – туристы, 16% приходится на деловые визиты, 1,6% приехали в Грузию лечиться, остальные 7, 8% - с другими целями.