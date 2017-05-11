120-летний юбилей Бюльбюля отметят на государственном уровне

Баку.11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея Бюльбюля.

Как сообщает Report, в документе говорится, что в 2017 году исполняется 120 лет со дня рождения основателя азербайджанской профессиональной вокальной школы, выдающегося певца, ученого-исследователя и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля (Муртузы Мешади Рза оглу Мамедова).

Великий мастер Бюльбюль прошел содержательный творческий путь и своей многогранной деятельностью оставил неизгладимый след в истории музыкальной культуры Азербайджана. Яркие образы, мастерски и новаторски созданные им на стыке музыкальных традиций Востока и Запада, являются неподражаемыми образцами исполнительского искусства. Бюльбюлю принадлежат исключительные заслуги в сохранении и передаче грядущим поколениям жемчужин национальной музыкальной сокровищницы.

В целях обеспечения проведения на государственном уровне 120-летнего юбилея народного артиста Бюльбюля, внесшего неоценимый вклад в развитие, исследование и пропаганду национальной музыкальной культуры, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с министерством образования Азербайджанской Республики и Национальной академией наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 120-летнему юбилею Бюльбюля.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.