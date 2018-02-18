Защитник "Юты" Митчелл выиграл конкурс данков в рамках Матча звезд НБА

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Атакующий защитник "Юты" Донован Митчелл стал победителем конкурса по броскам сверху в рамках Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Лос-Анджелесе.

Как передает Report, участие в конкурсе по данкам в текущем году приняли сразу два новичка - Митчелл, выбранный "Ютой" под 13-м номером, и разыгрывающий "Далласа" Деннис Смит. Помимо них, в состязании участвовали легкий форвард "Индианы" Виктор Оладипо и тяжелый форвард "Кливленда" Ларри Нэнс.