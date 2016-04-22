ВАДА приостановило работу антидопинговой лаборатории в Пекине

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приостановило деятельность антидопинговой лаборатории в Пекине за несоблюдение международных стандартов. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, представитель лаборатории сообщил, что это произошло из-за технической ошибки.

Агентство Reuters сообщает, что речь идет о двух ошибочных пробах, которые были получены во время контрольного тестирования лаборатории экспертами ВАДА в октябре прошлого года.

Решение агентства означает, что пекинская лаборатория не сможет проводить допинг-тесты, в том числе анализы мочи и крови, под эгидой ВАДА.

15 апреля ВАДА аннулировало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории, также объяснив это несоответствием международным лабораторным стандартам. Также была приостановлена деятельность антидопинговой лаборатории в Лиссабоне.

В начале 2016 года ВАДА внесло мельдоний в список препаратов, употребление которых спортсменам запрещено. За первые несколько месяцев после этого от соревнований отстранили около ста спортсменов, в пробах которых обнаружили препарат.

Позднее ВАДА согласилось смягчить свои требования и не наказывать спортсменов, у которых в пробах, взятых до марта этого года, содержится не более одного микрограмма мельдония.