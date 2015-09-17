США выделят Йемену 89 млн. долларов в виде гуманитарной помощи

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Власти США выделят Йемену дополнительную гуманитарную помощь в размере 89 млн. долларов, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нэд Прайс, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, данная помощь пойдет "людям, пострадавшим от продолжающегося конфликта". Кроме того, "из-за все возрастающего насилия в Йемене 80% населения страны нуждается в срочной поддержке".

"Новые средства будут направлены на предоставление срочной продовольственной помощи, чистой питьевой воды, медикаментов, обеспечении убежищ", — говорится в сообщении. Также речь идет о "защите уязвимых групп населения".

По словам Прайса, 32 млн. долларов пойдут на предоставление продовольственной помощи. В целом же "общий объем гуманитарной помощи США Йемену в 2015 финансовом году достиг 170 млн. долларов".