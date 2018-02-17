Российские хоккеисты разгромили США на Олимпийских играх 2018

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Мужская хоккейная сборная России разгромила команду США в матче группового этапа Олимпийских игр — 2018. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Как передает Report, в составе команды сборной России по два гола на счету нападающих Ильи Ковальчука и Николая Прохоркина.

Голкипер сборной России Василий Кошечкин записал на свой счёт «сухарь».

Олимпийские игры 2018. Группа B. 3-й тур

РОССИЯ - США - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Прохоркин - 1 (Андронов, Мозякин, Барабанов), 7:21 - 1:0. Прохоркин - 2, 22:14 - 2:0. Ковальчук - 3, 39:59 - 3:0. Ковальчук - 4 (Широков, Мозякин, Войнов, Андронов), 40:28 - 4:0.