Роналду - самый популярный спортсмен мира, Леброн Джеймс - 2-й

22 мая, 2018 22:54

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведённого ESPN. Как передает Report, португальский футболист опередил баскетболиста "Кливленд Кавальерс" Леброна Джеймса и форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Популярность спортсменов считалась по специальной формуле, учитывающей доходы, влияние в социальных сетях и количество запросов в Google. Самые популярные спортсмены мира 1. Криштиану Роналду (футбол) 2. Леброн Джеймс (баскетбол) 3. Лионель Месси (футбол) 4. Неймар (футбол) 5. Роджер Федерер (теннис) 6. Тайгер Вудс (гольф) 7. Кевин Дюрант (баскетбол) 8. Рафаэль Надаль (теннис) 9. Стефен Карри (баскетбол) 10. Фил Микельсон (гольф)