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    ​Оргкомитет летних Олимпийских игр-2016 открыл интернет-портал по продаже билетов

    Каждый болельщик может забронировать билет на предстоящие Игры в Рио

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Оргкомитет летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро открыл интернет-портал по продаже 7,5 млн. билетов на соревнования.

    Как передает Report, об этом информирует официальный сайт Игр.

    Каждый болельщик может забронировать билет на предстоящие Игры в Рио.

    Ранее оргкомитет соревнований обнародовал цены на билеты, которые будут стоить от 86 до 1978 долларов.

    Для иностранцев реализация билетов будет осуществляться через национальные олимпийские комитеты.

    Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа 2016 года.

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