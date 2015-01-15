​Оргкомитет летних Олимпийских игр-2016 открыл интернет-портал по продаже билетов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Оргкомитет летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро открыл интернет-портал по продаже 7,5 млн. билетов на соревнования.

Как передает Report, об этом информирует официальный сайт Игр.

Каждый болельщик может забронировать билет на предстоящие Игры в Рио.

Ранее оргкомитет соревнований обнародовал цены на билеты, которые будут стоить от 86 до 1978 долларов.

Для иностранцев реализация билетов будет осуществляться через национальные олимпийские комитеты.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа 2016 года.