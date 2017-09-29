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    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели игру национальной команды Азербайджана

    Сборная Азербайджана, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал чемпионата Европы© Azərtac

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября женская сборная Азербайджана, одержав уверенную победу над командой Германии в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу, вышла в полуфинал.

    Как передает Report, на встрече, проходившей на Национальной гимнастической арене, наши волейболистки одержали победу со счетом 3:0.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели игру азербайджанских и немецких волейболисток.

    Наша сборная, несмотря на отставание в счете нашей национальной команды в начале первого сета, проявила высокую решимость и одержала победу – 25:20. Во втором сете сборная Азербайджана, удержав достигнутое преимущество, с большим отрывом одержала победу– 25:18. Третий сет матча также завершился победой наших волейболисток, продемонстрировавших уверенную игру – 25:21.

    Таким образом, команда Азербайджана, обыграв в четвертьфинале сборную Германии со счетом 3:0, вышла в полуфинал чемпионата Европы.

    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева аплодировали победе нашей национальной команды.

    В полуфинале соперником нашей команды будет сборная Нидерландов.

    Отметим, что азербайджанская команда встретилась со сборной Германии и на заключительной встрече, проведенной в группе "А" чемпионата Европы. В этом матче наши волейболистки одержали победу со счетом 3:1.

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