Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели игру национальной команды Азербайджана

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября женская сборная Азербайджана, одержав уверенную победу над командой Германии в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу, вышла в полуфинал.

Как передает Report, на встрече, проходившей на Национальной гимнастической арене, наши волейболистки одержали победу со счетом 3:0.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели игру азербайджанских и немецких волейболисток.

Наша сборная, несмотря на отставание в счете нашей национальной команды в начале первого сета, проявила высокую решимость и одержала победу – 25:20. Во втором сете сборная Азербайджана, удержав достигнутое преимущество, с большим отрывом одержала победу– 25:18. Третий сет матча также завершился победой наших волейболисток, продемонстрировавших уверенную игру – 25:21.

Таким образом, команда Азербайджана, обыграв в четвертьфинале сборную Германии со счетом 3:0, вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева аплодировали победе нашей национальной команды.

В полуфинале соперником нашей команды будет сборная Нидерландов.

Отметим, что азербайджанская команда встретилась со сборной Германии и на заключительной встрече, проведенной в группе "А" чемпионата Европы. В этом матче наши волейболистки одержали победу со счетом 3:1.