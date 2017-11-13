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    Подруга Криштиану Роналду родила дочь

    Появившуюся на свет девочку назвали Алана Мартин

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Джорджина Родригес, девушка нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, родила футболисту дочь.

    Как передает Report, появившуюся на свет девочку назвали Алана Мартина.

    О рождении ребёнка 32-летний футболист сообщил на своей странице в “Инстаграме”.

    Роналду является отцом троих детей от суррогатной матери. Криштиану-младшему уже семь лет, а близнецы Ева и Матео родились в июне 2017 года на западном побережье США.

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