Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта между Азербайджаном и Грецией

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов 20 апреля посетил Грецию по приглашению президента Олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в рамках визита министр принял участие на прошедшей в министерстве культуры и спорта Греции встрече для обсуждения нынешних двусторонних связей в области спорта и перспектив дальнейшего сотрудничества.

После обсуждения указанных вопросов был подписан "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и министерством культуры и спорта Греческой Республики в области спорта". Меморандум был представлен греческой стороной в целях усиления юридической базы в области спорта.

Как результат Меморандума о взаимопонимании, планируется усиление обмена опытом между спортивными и олимпийскими организациями двух стран в области спорта и олимпийского движения.

В то же время, меморандум предусматривает организацию с опытными греческими спортсменами общих тренингов для повышения уровня азербайджанских спортсменов в целях участия на чемпионатах мира, Европы, международных спортивных мероприятиях.

В рамках визита министр также принял участие на презентации изданной на греческом языке книги, посвященной общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Презентация была организована посольством Азербайджана в Греции.