Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня подписан контракт о проведении в Азербайджане IV Исламских игр солидарности.

Как сообщает Report, церемония подписания контракта состоялась в отеле "Fairmont".

На мероприятии участвовали президент Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС), министр молодежи и спорта Саудовской Аравии, президент Олимпийского комитета Саудовской Аравии, принц Абдуллах бин Мосаад бин Абдульазиз аль-Сауд, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Отметим, что на прошедшей в июле 2013 года в городе Джидда Саудовской Аравии 8-ой Генассамблее Спортивной федерации исламской солидарности было принято решение о предоставлении Азербайджану права на проведение IV Исламских игр солидарности.