Пакьяо нокаутировал Матиссе и завоевал титул чемпиона мира WBA

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Филиппинец Мэнни Пакьяо нокаутом победил аргентинца Лукаса Матиссе и завоевал звание регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Бой, который прошел в Куала-Лумпуре, завершился в седьмом раунде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, судья остановил поединок в седьмом раунде, когда филиппинец в третий раз отправил соперника на настил ринга.

В активе 39-летнего Пакьяо теперь 60 побед, 39 из которых он одержал нокаутом, семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету 35-летнего Матиссе 39 побед, пять поражений и одна ничья.