Обнародована последняя статистика продаж билетов на Игры исламской солидарности "Баку 2017"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ С начала продажи билетов на IV Игры исламской солидарности, то есть с 19 марта и по сей день продано более 40 тыс. билетов.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил директор оперативного комитета игр "Баку 2017" Эльчин Сафаров. Он отметил, что в целом для наблюдения за соревнованиями по всем аренам выпущено в продажу 500 тыс. билетов: "Сейчас во всех точках города продолжается продажа билетов. В продаже уже 30 тыс. билетов на церемонию открытия соревнований и 60 тыс. билетов на закрытие".

Отметим, что IV Игры исламской солидарности состоятся 12-22 мая.