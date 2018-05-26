НБА: 46 очков Леброна Джеймса помогли "Кливленду" обыграть "Бостон" - ВИДЕО

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В шестом матче финальной серии Восточной конференции "Кливленд Кавальерс" принимал на своём паркете "Бостон Селтикс" и одержал победу — 109:99 (20:25, 34:18, 29:30, 26:26). Счёт в серии сравнялся – 3-3.

Как передает Report, решающей стала вторая четверть встречи, которую баскетболисты "Кливленда" выиграли с преимуществом в 16 очков.

Главным героем встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, американец записал на свой счёт 46 очков, 11 подборов и 9 передач, оформив таким образом дабл-дабл. Разыгрывающий "Кливленда" Джордж Хилл записал в свой актив 20 очков и 3 подбора.

В составе "Бостона" самым результативным игроком стал Терри Розир, на его счету 28 очков 7 передач и 3 подбора.У его партнёра по команде Джейлена Брауна – 27 очка.

Решающий матч серии состоится 28 мая в Бостоне.