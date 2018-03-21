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    Милан и Турин могут подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Власти итальянских Турина и Милана обсуждают с национальным олимпийским комитетом Италии возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press.

    "Мне кажется, у Милана есть все необходимое [для проведения Игр], но мы не будем предпринимать никаких шагов без одобрения правительства", - сказал мэр Милана Джузеппе Сала в ходе встречи с президентом Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

    "МОК высоко оценивает растущий интерес к спорту и Олимпийским играм в Италии", - в свою очередь, заявил Малаго.

    Ранее сообщалось, что на зимние Игры будет претендовать итальянская область Венето, в которую входит город Кортина-д'Ампеццо, где прошла зимняя Олимпиада 1956 года. Турин принимал зимние Игры 2006 года.

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