Мэйуэзер согласился на поединок с Макгрегором по правилам ММА

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств (ММА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал Worldboxingnews.com.

"Флойд сказал, что у них с Конором битва, и он намерен сделать и то, и другое [провести бои по правилам бокса и ММА], - сказал Уайт. - Очевидно, единственный способ сделать это - свести их в октагоне. Ранее мы вывели Макгрегора на ринг, теперь пришла пора ответить на это взаимностью".