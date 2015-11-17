​Когда политика работает на спорт - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ После Второй мировой войны возникли такие связанные со спортивными соревнованиями фразы, как "Спорт не вмешивается в политику", "Пусть победит дружба", "Пусть победит сильнейший".

В настоящее время заметны попытки сокращения влияния политики на спорт и его использование в народной дипломатии.

Спортом также пользуются как шагом на пути улучшения отношений между находящимися в "ссоре" государствами.

К примеру, даже при отсутствии отношений между США и Ираном баскетболисты, футболисты, борцы двух стран встречаются в различных соревнованиях и проводят товарищеские встречи.

С этой точки зрения, при возможности, спорт продолжает влиять на политику, а политика на спорт.

На фоне столкновения политических интересов были выявлены такие негативные случаи, как коррупционный скандал в мае этого года в Международном совете футбольных ассоциаций (ФИФА) и принятие допинга 8 спортсменами по легкой атлетике.

Влияние политического фактора в достаточной степени прослеживалось как в обоих негативных случаях, так и в событии, несвойственном спорту, дружбе и правдивости.

Говорить о том, что из-за выявления известных негативных случаев политика работает против спорта, было бы, как минимум, несправедливо.

Кстати, хотелось бы вкратце напомнить об этих событиях.

27 мая этого года на основе обращения органа юстиции США полиция Цюриха арестовала 14 прежних и действующих футбольных функционеров ФИФА, в том числе Джеффри Уэбба. Согласно подсчетам министерства юстиции США, за последние 24 года эти чиновники взяли взятку в размере около 150 млн. долларов.

В тот же месяц по обвинению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновника ФИФА.

Основные объекты следствия были связаны с предполагаемой коррупцией при отборе стран, где пройдут ЧМ-2018 (Россия) и ЧМ-2022 (Катар).

Другой негативный случай связан с избежанием допингового наказания восемью спортсменами взамен на крупную взятку, переданную чиновникам Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

По информации, инцидент произошел в канун Летних олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Впоследствии эти спортсмены стали победителями и серебряными призерами игр. Взятку получили бывший президент ИААФ Ламин Диак и бывший глава Антидопингового департамента ИААФ Габриэль Долле.

Общая сумма взятки составила 1,2 млн. евро.

Отметим, что Ламин Диак был арестован 4 декабря по подозрению в коррупции.

Он и его адвокат подозреваются в получении взятки у Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как видно, оба факта связаны с Россией. Другими словами, негативные случаи в спорте возникли в результате политического разногласия между Западом и Кремлем.

Согласно заявлению министра спорта России Виталия Мутко, проведение в России ЧМ-2018 застраховано на крупную сумму: "Никто не сможет помешать проведению соревнований в России. Исполнительный комитет ФИФА неоднократно подтверждал, что чемпионат 2018 года пройдет в России".

Настал черед вопроса касательно участия российских спортсменов по легкой атлетике на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Вопрос об их возможном неучастии на олимпиаде пока еще остается на повестке.

26 февраля 2016 года пройдет съезд ФИФА. На съезде состоятся выборы президента структуры. К выборам допущены следующие кандидаты: генсек УЕФА Джанни Инфантино, южноафриканец Токио Селксвале, иорданский принц Али ибн аль-Хусейн, бывший заместитель генсека ФИФА Жером Шампань и руководитель Азиатской футбольной федерации шейх Салман ибн Ибрагим аль-Халифа.

Напомним, что, несмотря на переизбрание на 5-ый срок занимающего данный пост с 1998 года Йозефа Блаттера, на волне коррупционного скандала 2 июня он объявил об отставке.

С учетом деятельности, можно предположить, что кандидатом с наибольшими шансами является генсек УЕФА Джанни Инфантино, так как он работает на этой должности с 2009 года. Не исключается, что его кандидатуру будет лоббировать и Мишель Платини. Как и Йозеф Блаттер, он является гражданином Швейцарии.

В данном вопросе немалое значение сыграет также вопрос возвращения доверия европейского континента и имени страны. С учетом подобных факторов, можно сказать, что самые большие шансы на победу в выборах у Инфантино.

Таким образом, Чемпионат мира по футболу 2018 года может пройти в России, а гимнасты этой страны могут даже участвовать на олимпиаде в Рио де-Жанейро.

Однако в спорте преобладали политические процессы, выявившие отмеченные нами выше грязные инциденты. Смогут ли те, кто пытался смешать спорт с политикой и превратить их в орудие в политических процессах, удержать престижность своего дела на высоком уровне?!

Происходящее доказало, что в спорте, где не возражают лозунгу "Пусть победит сильнейший", очень важно преобладание прозрачности. Из-за неполноценного обеспечения прозрачности видно, что политика еще окажет помощь выявлению невидимых сторон в спорте.