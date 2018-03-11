Карякин после игры с Мамедъяровым: "Я надеюсь, что у меня еще будут шансы на победу"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Российский шахматист Сергей Карякин считает, что у него есть шансы на победу на турнире претендентов в Берлине.

Как передает Report, Карякин в первом туре проиграл азербайджанскому гроссмейстеру Шахрияру Мамедьярову.

«Возможно, до начала турнира я был более оптимистичен, чем сейчас. Но турнир будет длиться долго, и я надеюсь, что у меня еще будут некоторые шансы на победу. Для этого мне нужно найти свою игру. В 2014 году на турнире претендентов в Ханты-Мансийске я тоже слабо начал, но в итоге занял второе место и даже боролся за победу», - сказал Карякин на пресс-конференции.

В следующем туре Карякин сыграет с Крамником.