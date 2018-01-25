Экс-врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам заключения за сексуальные домогательства в отношении спортсменок.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», информацию об этом распространила британская газета Daily Mail в среду, 24 января.

«Вы не заслуживаете возможности когда-либо покинуть здание тюрьмы», – говорится в приговоре судьи Розмари Аквилиной.

С обвинениями в адрес врача выступили более 150 молодых девушек и женщин, среди них есть и олимпийские чемпионки.