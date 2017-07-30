Азербайджанец выборол для Украины золото на Всемирных играх во Вроцлаве

Киев. 30 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанец по происхождению Орфан Сананзаде выборол для Украины «золото» по кикбоксингу на Всемирных играх во Вроцлаве. Орфану 23 года, он выступал в весовой категории 63,5 кг, раздел К-1.

Как рассказал Орфан в эксклюзивном комментарии Report, он родился в Азербайджане в селе Шахагаджи Астаранского района, а когда ему было 4 года, родители переехали в Украину, в город Кривой Рог.

«С 6 лет я занимался тхэквондо, а спустя 8 лет понял, что это не мой вид спорта. Сделал год перерыва и начал заниматься кикбоксингом. И вот уже 9 лет как я в этом виде спорта. Сейчас я живу в Кривом Роге и тренируюсь в спортивном клубе «Барс». Мои тренеры - Коржак Владимир Михайлович, Зинченко Иван и Губенко Виталий», - рассказал ReportОрфан.

На вопрос о том, хотел бы выступать за Азербайджан, Орфан ответил что пока доволен своим выступлением от сборной Украины.

«Предложений выступать за Азербайджан не было поэтому и не задумывался над этим», - сказал Орфан.

Главным секретом успеха для спортсмена Орфан Сананзаде считает веру в Аллаха и упорный труд.

Также, Орфан благодарит всех за поддержку на своем карьерном пути.