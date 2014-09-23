Турал Искендеров первым вступил в борьбу

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября в испанской Понферраде стартовал чемпионат мира по велоспорту по шоссейным гонкам. На турнире, в котором примут участие ведущие велосипедисты планеты, Азербайджан представлен 6 гонщиками в различных возрастных категориях.



Первым из наших спортсменов вступил в борьбу Турал Искендеров, выступающий в возрастной группе до 23-х лет. В индивидуальной гонке на время Турал прошел дистанцию за 15:21:64.